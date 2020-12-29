Трое российских военных получили легкие ранения при обстреле БТР боевиками в Сирии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Трое российских военных полицейских получили во вторник легкие ранения при обстреле их БТР боевиками в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его словам, инцидент произошел в 15:45 при "обеспечении безопасности вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб". "Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований. В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. <...> Здоровью военнослужащих ничто не угрожает", - сказал Сытник.

Он подчеркнул, что "командование российской группировки войск в Сирии во взаимодействии с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на российских военнослужащих".

По словам Сытника, пострадавшие военные были оперативно эвакуированы в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь.