Игрок "Зенита" Ловрен предложил свой отель пострадавшим от землетрясения в Хорватии

ЗАГРЕБ, 29 декабря. /ТАСС/. Игрок санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" хорват Деян Ловрен в качестве помощи населению города Петриня, пострадавшего во вторник в результате мощного землетрясения, предоставил свой отель для обеспечения проживания.

"Дорогие граждане Петрини, для 16 наиболее пострадавших семей я предоставляю свой отель в Новалье (остров Паг - прим. ТАСС)", - написал Ловрен в Instagram, предоставив необходимые контактные данные.

Готовность к оказанию гуманитарной помощи также подтвердил игрок английского "Челси" Матео Ковачич, предложив возможности своего фонда. К хорватским футболистам присоединились теннисист Горан Иванишевич и боксер Филип Хргович.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.