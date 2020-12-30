В Оренбургской области задержали подозреваемого в двойном убийстве и поджоге дома

ОРЕНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары в селе Октябрьское Оренбургской области, тела мужчины и женщины ранее с колото-резаными ранами обнаружили после тушения пожара в частном доме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 28-летнего родственника семьи. Мужчина проник в дом, разбив окно молотком, а затем, расправившись с семьей, похитил золотые изделия и денежные средства. В настоящее время сотрудники полиции и следствия продолжают проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сказано в распространенном сообщении. Поджог мужчина совершил, чтобы скрыть следы преступления.

По данным следственного управления СК РФ по Оренбургской области, подозреваемый дал признательные показания, проведена проверка его показаний на месте. Следователи ходатайствовали перед судом об аресте фигуранта уголовного дела. В сообщении на сайте ведомства уточняется, что погибшим было 58 и 60 лет.