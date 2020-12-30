Площадь возгорания лесной подстилки в Сочи увеличилась до 600 кв. м

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Площадь горения лесной подстилки в труднодоступной лесной местности в Сочи увеличилась до 600 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю утром в среду.

"По состоянию на 08:00 30 декабря площадь активного горения - 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены 84 человека, 16 единиц техники.

В ночь на среду лесная подстилка загорелась в труднодоступной лесной местности в районе Ореховских водопадов в Сочи. Ранее сообщалось о пожаре на площади 300 кв. м. Подъезда к месту возгорания нет. На место ЧП направлена оперативно группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.