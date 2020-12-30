В Красноярске в доме бизнесмена Быкова идут обыски

КРАСНОЯРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Обыски прошли в доме красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, находящегося под арестом. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Анатолия Быкова по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), проведены обыски в резиденции подозреваемого, в ходе которых изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову. В настоящее время обысковые мероприятия продолжаются", - сообщили в ведомстве.

В отношении Быкова, находящегося в СИЗО по подозрению в убийстве, было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от налогов. По данным следствия, он как физическое лицо в 2017-2019 годах уклонился от уплаты налогов на сумму более 65 млн рублей. А также в 2017 году как индивидуальный предприниматель он не заплатил налогов на сумму более 12 млн рублей. Решение о возбуждении дела было принято по результатам оперативных мероприятий, проведенных управлением по экономической безопасности и противодействию коррупцию регионального главка МВД.

Быков с мая находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня он был задержан по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова в январе 2005 года. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом (ст. 210 УК РФ).