Тело мужчины найдено после пожара в ресторане в Люберцах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Тело мужчины обнаружено после пожара в ресторане "Дюшес" в городе Люберцы в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"При осмотре помещения после пожара найдено тело мужчины. В настоящее время устанавливается его личность", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ресторане произошел накануне. Заведение расположено на первом этаже трехэтажного здания, на других этажах находится гостиница. До прибытия пожарных из ресторана самостоятельно эвакуировались 12 человек, еще 27 человек были эвакуированы из стоящего рядом жилого дома, поскольку была угроза перехода огня. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В 18:16 пожар локализован на площади 700 кв. м, позже он был ликвидирован.