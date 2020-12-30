Суд перевел под домашний арест гендиректора "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

ТАСС, 30 декабря. Суд изменил меру пресечения гендиректору "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю, которого обвиняют в получении взятки, с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщили журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Суд изменил меру пресечения Вячеславу Югаю. По ходатайству следствия мера пресечения изменена с заключения под стражу на домашний арест", - отметили в пресс-службе. Постановление суда не вступило в законную силу.

Югая задержали в июле 2020 года, его обвиняют по п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере или группой лиц с вымогательством взятки").

По версии следствия, Югай вместе с начальником управления материально-технического снабжения компании Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров.