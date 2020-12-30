Семья из четырех человек попала в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Семья из Челябинска, ехавшая в Краснодарский край, попала в дорожно-транспортное происшествие в Морозовском районе Ростовской области. Как сообщили в среду журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области, в результате лобового столкновения легкового автомобиля с "Камазом" двое детей пострадали, их родители погибли.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля Hyundai Santa Fe, женщина в возрасте 43 лет, пострадали пассажиры легкового автомобиля, мальчики 5 и 11 лет", - сообщили в отделе пропаганды, уточнив, что в машине находилась семья.

Отмечается, что детей госпитализировали с травмами.

ДТП произошло накануне в 20:10 на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский. По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fе, превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение "Камазом", под управлением водителя 1964 года рождения.