В Москве неизвестные обстреляли окна офисного здания

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция начала проверку после заявления о том, что неизвестные обстреляли окна офисного здания на Донской улице в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"29 декабря в полицию с заявлением обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные злоумышленники обстреляли окна офиса, расположенного в здании бизнес-центра по адресу: улица Донская, дом 15. Полицейские, прибыв по указанному адресу, обнаружили в кабинете на стекле два круглых отверстия, образовавшихся, предположительно, после стрельбы из пневматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на месте происшествия людей с оружием выявлено не было. Пострадавших в результате стрельбы нет. Полиция по данному факту начала доследственную проверку.