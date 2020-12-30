Огонь лесного пожара в национальном парке Сочи прошел более 5 га

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Лесной пожар в национальном парке Сочи прошел более 5 га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нацпарка, распространенном в среду.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что в труднодоступной лесной местности в районе Ореховских водопадов в Сочи загорелась лесная подстилка. "На данный момент огонь прошел более 5 га, горит еще 600 метров полосой", - говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.

Уточняется, что из-за влажной листвы образуется большое количество дыма.

"Тушить сейчас нет возможности - слишком опасно. Тем не менее угрозы населению нет. Сейчас мы ожидаем вертолет для сброса воды" - приводятся в сообщении слова директора ФГБУ "Сочинский национальный парк" Павла Хоценко.

В тушении участвуют 97 человек - сотрудники МЧС, муниципальной службы спасения и пожарного отряда № 10, задействовано 20 единиц спецтехники.