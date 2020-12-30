Экс-послу Молдавии в России Негуце предъявили обвинения в причастности к контрабанде

КИШИНЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Бывшему послу Молдавии в РФ Андрею Негуце предъявлены обвинения в причастности к контрабанде анаболиков. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

"Бывшему послу Молдавии в Российской Федерации Андрею Негуце предъявлено обвинение. Он стал обвиняемым в соучастии в контрабанде", - говорится в сообщении. Негуца не признал себя виновным. Следствие подало ходатайство в суд, чтобы бывшего посла можно было арестовать на 30 дней. Ранее Негуца был задержан на 72 часа.

Посол Молдавии в России в начале декабря был отозван из-за скандала с контрабандой анаболиков, которые молдавские спецслужбы обнаружили в микроавтобусе диппредставительства. Вместо него послом был назначен Владимир Головатюк, который до этого был депутатом парламента и возглавлял комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Как рассказал ТАСС бывший президент Молдавии Игорь Додон, проверки начались после получения оперативной информации о том, что ряд транспортных средств диппредставительств Молдавии используется не по назначению.

Микроавтобус посольства республики в России был остановлен в ночь на 6 декабря на пограничном пункте пропуска Паланка - Маяки молдавско-украинской границы при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. 7 декабря прокуратура Молдавии выдвинула обвинения против водителя автобуса, который был задержан. Сообщалось, что стоимость изъятой партии анаболиков составляет более 8 млн леев (около €400 тыс.). Молдавские законы предусматривают за такое нарушение лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.