В Подмосковье возбудили дело о гибели двух детей при пожаре в садовом товариществе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в садовом товариществе "Лучезарное" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Клину по Московской области по результатам проверки по факту смерти двух детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности")", - сообщила Врадий.

В ходе осмотра специалистами установлен предположительный очаг возгорания - проем печной трубы в перекрытии первого и мансардного этажей. "Основной версией произошедшего является неисправность печного оборудования", - сообщила представитель ГСУ. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, будут допрошены жильцы соседних домов, осуществляется сбор необходимых характеризующих материалов, в администрации городского округа истребована необходимая документация на дом.

29 декабря при тушении возгорания в жилом доме в садовом товариществе "Лучезарное" обнаружены тела двух детей 2015 и 2019 годов рождения. Их мать во время пожара выпрыгнула в окно. Затем женщина пыталась спасти детей, но в дом войти уже не смогла.