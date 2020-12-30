Газовый баллончик распылили в кафе в центре Москвы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после сообщения о том, что неизвестная компания в ресторане быстрого питания на Страстном бульваре в центре Москвы распылила газовый баллончик, после чего заведение пришлось закрыть. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"29 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в ресторане быстрого питания на Страстном бульваре неизвестная компания распылила газовый баллончик. В связи с инцидентом заведение пришлось закрыть", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, пострадавших не обнаружили, заявления по данному факту правоохранителям не поступало. "Полиция проводит доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - добавил он.