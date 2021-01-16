В Омске в гараже произошел пожар

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пожар начался на кровле автомобильного бокса, где находились 16 грузовиков. Площадь пожара составила 1 800 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 04:06 мск. "На момент прибытия первого пожарного подразделения горела кровля. В 06:48 пожар локализован на 1 800 кв. м. В гаражном боксе находились 16 грузовых автомобилей, 12 эвакуированы", - сказали в пресс-службе.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. На месте работают 46 человек и десять единиц техники.