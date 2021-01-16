В Омске ликвидировали открытое горение в гараже

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в гараже в Омске, где огонь охватил 1 800 кв. м крыши. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения в 07:24 мск", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре поступила в 04:06 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горит кровля автомобильного гаражного бокса. В 06:48 пожар локализован на 1 800 кв. м. В гаражном боксе находились 16 грузовых автомобилей, 12 эвакуированы.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.