В Грузии экс-полицейский удерживал в заложниках людей, требуя отправить его в Россию

ТБИЛИСИ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в городе Каспи (край Шида Картли) задержали 27-летнего мужчину, который взял в заложники двух человек и требовал от полицейских, чтобы те доставили его в РФ. Об этом в субботу заявил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе журналистам.

"Он [обвиняемый] требовал, чтобы ему выделили машину. Он собирался покинуть Грузию и уехать в Россию", - сказал Борцвадзе.

Замглавы МВД также уточнил, что арестованный - бывший сотрудник полиции. Он покинул ведомство в 2018 году по своему желанию.

Мужчина взял в заложники дух человек в субботу днем. Он ворвался в один из цехов города Каспи с охотничьим ружьем и отказался выпускать двух человек на улицу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые в результате переговоров, длившихся несколько часов, освободили заложников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Захват в качестве заложника двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия", что карается лишением свободы на срок от девяти до 14 лет.