{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Грузии экс-полицейский удерживал в заложниках людей, требуя отправить его в Россию

В МВД страны сообщили, что мужчина ворвался в один из цехов города Каспи с охотничьим ружьем и отказался выпускать двух человек на улицу

ТБИЛИСИ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в городе Каспи (край Шида Картли) задержали 27-летнего мужчину, который взял в заложники двух человек и требовал от полицейских, чтобы те доставили его в РФ. Об этом в субботу заявил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе журналистам.

"Он [обвиняемый] требовал, чтобы ему выделили машину. Он собирался покинуть Грузию и уехать в Россию", - сказал Борцвадзе.

Замглавы МВД также уточнил, что арестованный - бывший сотрудник полиции. Он покинул ведомство в 2018 году по своему желанию.

Мужчина взял в заложники дух человек в субботу днем. Он ворвался в один из цехов города Каспи с охотничьим ружьем и отказался выпускать двух человек на улицу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые в результате переговоров, длившихся несколько часов, освободили заложников.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Захват в качестве заложника двух или более лиц с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия", что карается лишением свободы на срок от девяти до 14 лет.

Теги
ГрузияРоссия
Вертолет филиппинских ВВС разбился на юге страны
Cемь человек погибли, пишет газета Manila Bulletin
Читать полностью