В Кирове возбудили уголовное дело после смерти ребенка

ТАСС, 16 января. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти ребенка в Кирове. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 по факту смерти ребенка. Следователи изъяли медицинскую документацию, проводят следственные действия. Назначен комплекс необходимых экспертиз", - сказала собеседница агентства.

По данным местных СМИ, девочка возрастом 2,5 года была госпитализирована с подозрением на мононуклеоз. Поскольку мест в больницах Кирова не оказалось, ребенка увезли в Кирово-Чепецк и положили в бокс с больными пневмонией и зараженными коронавирусом. Матери пообещали, что ее дочь переведут в другое медучреждение, как только освободится место. Когда врачи смогли поставить верный диагноз, ребенок уже заразился коронавирусом. В начале декабря девочка умерла от осложнений на фоне новой коронавирусной инфекции.