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В Москве умер подросток после использования веселящего газа

В связи с инцидентом прокуратура города проводит проверку

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. В Москве умер 16-летний подросток, по предварительным данным, надышавшись веселящим газом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Москвы проводит проверку в связи со смертью несовершеннолетнего на северо-востоке столицы. 14 января в квартире жилого дома на улице Кучин переулок обнаружен труп несовершеннолетнего 2004 года рождения. По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного, предположительно, закисью азота", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все подробности происшествия, также ведомство проверит, насколько хорошо родители выполняли свои обязанности по воспитанию.

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