В Удмуртии возбудили дело после ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

ТАСС, 16 января. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП на трассе Ижевск - Сарапул, где погибли три человека. Об этом в субботу сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

"Прокуратура Сарапульского района проводит проверку причин и условий гибели двоих детей и их матери в результате дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло в пятницу вечером. Предварительной причиной ДТП является потеря управления водителем легковушки после обгона.