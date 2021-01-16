Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

ТАСС, 16 января. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на участке трассы в Башкирии. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает в субботу ГИБДД Республики Башкортостан в Instagram.

"На 1 337 км автодороги Самара - Уфа - Челябинск столкнулись Lada Priora и грузовик. Имеются предварительные сведения о четырех погибших, из которых один ребенок", - говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы, информация уточняется.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, в салоне автомобиля Lada Priora находилось пять человек. В результате ДТП погибли четыре человека (пассажиры легковушки), двое из них - дети, пострадал один человек (водитель легкового автомобиля). Последнего в тяжелом состоянии доставили в Туймазинскую ЦРБ, в больницу также направили психолога ГУ МЧС России по Башкирии.

В новость были внесены изменения (18:21 мск) - добавлены подробности