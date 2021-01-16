В Екатеринбурге задержали водителя, катавшего пассажира на привязанном к машине тюбинге

ТАСС, 16 января. Сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали водителя, перевозившего пассажира на привязанном к автомобилю тюбинге по центру Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Свердловской области.

Видеозапись появилась в региональных средствах массовой информации. На ней видно, как по центру Екатеринбурга движется автомобиль, к заднему бамперу которого привязан тюбинг с сидящим на нем молодым человеком.

"За нарушение ПДД в отношении водителя сотрудниками органов внутренних дел возбуждены административные производства по ст. 12.6 ("Нарушение правил применения ремней безопасности"), ч. 1 ст. 12.12 ("Проезд на запрещающий сигнал светофора") и ч. 2 ст. 12.23 ("Нарушение правил перевозки людей") Кодекса РФ об административных правонарушениях. Санкции данных статей предусматривают ответственность в виде штрафов в размере 1 000 рублей каждый", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по словам водителя, 15 января друзья предложили привязать к задней части его автомобиля "бублик" и покататься по ночному городу. Поездку молодые люди решили снять на видео и разместить в Instagram для привлечения подписчиков.

В отношении пассажира также возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения"), ответственность по ней предусмотрена в виде штрафа в размере 500 рублей, уточнили в пресс-службе.