Суд в Саратовской области арестовал мужчину, напавшего с ножом на сына

ТАСС, 16 января. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении жителя города Балашова Саратовской области, подозреваемого в покушении на убийство десятилетнего сына. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 15 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Следствие полагает, что 15 января пьяный мужчина с ножом, находясь по месту своего проживания в частном домовладении по улице Сенной города Балашова, хотел убить сына.

Прибывшие на место полицейские остановили злоумышленника и освободили ребенка. Мальчика обследовали врачи, ему оказана необходимая помощь. Следователь СК допросил мужчину в качестве подозреваемого. В ходе допроса тот отказался от дачи показаний.