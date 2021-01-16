Власти Дагестана подтвердили гибель женщины и трех детей при пожаре в частном доме

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики Дагестан.

Ранее о гибели четырех человек в результате пожара сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 кв. м.

"Сегодня в Махачкале произошел пожар в частном доме по улице Нурадилова. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли молодая женщина и двое детей. Еще один ребенок от полученных ожогов скончался в Республиканской клинической больнице", - говорится в сообщении.

По поручению главы республики Сергея Меликова родным погибших будет оказана необходимая помощь. Причины возгорания выясняются, отметили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело, сообщил представитель пресс-службы республиканского следственного управления Следственного комитета России.

"Дело возбуждено по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Специалисты устанавливают причину пожара. Рассматриваются разные версии, в том числе и неисправность проводки. Сгоревший дом был старой постройки", - сказал собеседник.

В новость были внесены изменения (18:55 мск) - добавлена информация о возбуждении уголовного дела