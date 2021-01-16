Вертолет филиппинских ВВС разбился на юге страны

ТАСС, 16 января. По меньшей мере семь человек погибли в результате крушения вертолета UH-1H ВВС Филиппин в субботу в провинции Букиднон на острове Минданао. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета Manila Bulletin.

По ее сведениям, вертолет резко пикировал и ударился о землю на высокой скорости. На борту находись два пилота, два члена экипажа и три пассажира, все они погибли, информировал представитель правоохранительных органов. Он отметил, что вертолет выполнял миссию по снабжению одной из армейских бригад.

Причины крушения газета не приводит.