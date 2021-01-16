Испанский альпинист погиб при восхождении на вершину Чогори

ТАСС, 16 января. Испанский альпинист погиб, совершая восхождение на вершину Чогори, также известную как К2. Об этом в субботу премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил на своей странице в Twitter спустя несколько часов после сообщений об успешном восхождении на К2, совершенном другой командой альпинистов.

"Печальная кончина [альпиниста] Сержи Минготе на К2. Он хотел продолжить творить историю, приняв участие в первой зимней экспедиции по восхождению на эту вершину в середине зимы, и его жизнь оборвалась в результате трагического несчастного случая", - говорится в записи.

Агентство France-Presse (AFP) в свою очередь поясняет, что 49-летний Минготе являлся членом другой команды, которая планировала восхождение на Чогори в другой день. По сведениями AFP, альпинист сорвался на пути из промежуточного лагеря на базу и повредил ногу.

Ранее непальское агентство Seven Summit Treks, специализирующееся на организации горных восхождений, информировала об первом успешном зимнем восхождении на Чогори, совершенном группой альпинистов Непала.

Вершина Чогори

Расположенная в горной системе Каракорум, Чогори по высоте уступает по высоте лишь Эвересту (8 848 м). Она является самым северным восьмитысячником в мире и считается одной из самых сложных для восхождения.

Ранее сообщалось, что более 50 спортсменов из Непала, Великобритании, Германии, Исландии, Испании, США и других стран прибыли в Пакистан в конце декабря, чтобы попытаться покорить этот пик в суровое зимнее время.

До недавнего времени К2 оставалась единственным восьмитысячником, на который не поднимались зимой. Попытки покорить Чогори предпринимались лишь в самое теплое и благоприятное время года, в июле и августе. Однако и эти восхождения были очень рискованными. Чогори удостоена эпитетов "дикая гора" и "гора-убийца" из-за большого числа альпинистов, погибших во время восхождения, - 86. В 2008 году погибли сразу 11 участников международной экспедиции, что считается самой крупной трагедией в горах за всю историю альпинизма.