В Питкяранте ввели режим ЧС из-за замерзшего центрального водопровода

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 января. /ТАСС/. Режим ЧС для ликвидации последствий аварии в системе холодного водоснабжения введен в городе Питкяранте с населением в 10 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу глава Карелии Артур Парфенчиков.

Утром 14 января стало известно об аварийном отключении водоснабжения Питкяранты. Из-за сильных морозов замерз почти километровый поверхностный участок центрального трубопровода на территории Питкярантского целлюлозного завода. В результате больше двух суток город и все социальные объекты остаются без центрального водоснабжения.

"В городе до 17 января введен режим ЧС. Это позволяет нам решать вопросы экстренного финансирования, обеспечения материалами и техническими ресурсами. Однако подчеркну, что все работы нам удалось организовать и до его объявления", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" по итогам поездки в город в субботу.

По данным главы региона, для обеспечения жителей города водой дополнительно из Петрозаводска прибыла цистерна объемом 24 кубометра. Подвоз воды осуществляют три машины. Для восстановления центрального водоснабжения принято решение проложить резервный участок нового трубопровода. Необходимые материалы доставлены на место. "Протяженность нового участка от водозабора до места врезки - порядка 1 100 м, более 20% труб для него уже сварено. Планируется ускорить работы за счет дополнительного станка, который доставила в Питкяранту компания УМР КСМ. Параллельно идет раскладка готовых участков вдоль трассы водопровода", - сообщил глава Карелии.

Предстоит также решить задачу по утеплению нового участка. Параллельно бригада местных коммунальщиков отогревает замерзший участок трубопровода. "С завтрашнего дня идет потепление, что, безусловно, благоприятно и для проведения работ по монтажу нового участка, и увеличивает шансы на размораживание старой трубы. При этом мы понимаем, что она сильно изношена, и прежде чем вернуть ее в строй, понадобится провести ремонтные работы <…> Что касается сроков подачи воды в центральную систему водоснабжения: рассчитываем, что это удастся сделать к понедельнику", - сообщил Парфенчиков. Сложившейся ситуации будет дана правовая оценка с привлечением к ответственности виновных лиц, добавил он.

Прокуратура республики и следственное управление СК РФ по региону проводят проверки. В Карелии с понедельника установились аномальные морозы: среднесуточная температура ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. По информации карельского ЦГМС, в субботу в республике около 19 градусов мороза, в ночь на воскресенье похолодает до минус 22 градусов, днем в воскресенье ожидается до минус 10 градусов.