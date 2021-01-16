В Башкирии возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

ТАСС, 16 января. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Туймазинском районе Башкирии, в котором погибли четыре человека. Об этом в субботу сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры республики.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Расследование взято на контроль в прокуратуре", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, столкновение автомобиля Lada Priora и большегруза DAF произошло на автодороге М-5 "Урал" Самара - Уфа - Челябинск в Туймазинском районе. В результате ДТП четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе двое детей, от полученных травм погибли на месте, водитель в бессознательном состоянии был доставлен в медучреждение.

На место происшествия выехал Туймазинский межрайонный прокурор, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.