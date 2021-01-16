Терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне частично закрыли из-за полицейской операции

ТАСС, 16 января. Терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне и ж/д вокзал частично закрыли на время проведения полицейской операции в субботу.

"Из-за продолжающейся полицейской операции в аэропорту Франкфурта-на-Майне в настоящее время закрыты части Терминала 1, региональный железнодорожный вокзал и переход на станцию дальнего следования. Пассажиров просят следовать инструкциям сотрудников службы безопасности на месте", - говорится в сообщении аэропорта на официальной странице в Twitter.

Местная полиция в свою очередь сообщила, что операция была связана с забытым багажом. "На данный момент известно, что [багаж] не представляет опасности", - отмечается на странице правоохранительных органов в Twitter.