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Самолет со сломанным шасси приземлился в Шереметьево

Источник в правоохранительных органах отметил, что посадка прошла штатно

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Самолет с поврежденным шасси благополучно сел в аэропорту Шереметьево, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В пресс-службе Шереметьево уточнили, что отказ управления передней стойкой шасси у самолета произошел уже после того, как он покинул взлетно-посадочную полосу.

"Самолет, следовавший рейсом Анталья - Москва, с повреждением стойки шасси приземлился в Шереметьево. Посадка прошла штатно", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины поломки уточняются.

В пресс-службе Шереметьево уточнили, что у самолета произошел отказ управления передней стойки шасси.

"Рейс FV 5860 Анталья - Шереметьево, освободив взлетно-посадочную полосу по РД-А4 (одна из рулежных дорожек - прим. ТАСС), доложил о невозможности дальнейшего руления из-за отказа управления передней стойкой шасси",- сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

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