CNN: в Вашингтоне задержали вооруженного мужчину, предъявившего фальшивый пропуск на КПП

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Полиция Капитолия задержала в центре Вашингтона мужчину, у которого был при себе пистолет и боеприпасы, он пытался пройти через КПП, предъявив фальшивый пропуск. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN .

По словам его источников, речь идет о жителе штата Вирджиния Уэсли Алане Билере. Он в пятницу вечером пытался въехать на машине на закрытую территорию недалеко от здания Конгресса США. Его пропуск был признан недействительным.

Билер сообщил, что у него в машине имеется пистолет. У него также были обнаружены около 500 патронов, в том числе для дробовика. Билер задержан. Ему, в частности, предъявлены обвинения в хранении оружия без надлежащей регистрации.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.