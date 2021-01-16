Снегопад в Париже стал причиной крупных аварий

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова после сильного снегопада в эту субботу достигла во французской столице 4 см. Об этом сообщила метеорологическая станция Париж Монсури.

В пятницу национальная метеорологическая служба Météo-France объявила предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности в 32 французских департаментах, в том числе в столичном регионе Иль-де-Франс в связи с надвигающимися снегопадами и ухудшением ситуации на автодорогах. По данным станции Париж Монсури, осадки во французской столице начались около 12:00 (14:00 мск).

Непогода оказала заметное влияние на дорожное движение. Согласно информации газеты Le Parisien, серьезные заторы образовались на автомагистрали А13, ведущей на запад от города. По данным издания снег и последовавший за ним ледяной дождь привел к нескольким крупным авариям в столичном регионе, в том числе со смертельным исходом. Как указывают метеорологи, в Париже к вечеру погода нормализовалась.

По данным радиостанции RTL, абсолютный рекорд в XX веке пришелся на 3 марта 1946, когда снежный покров в Париже составил 40 см.