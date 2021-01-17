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Прокуратура Тверской области начала проверку после гибели подростка от обморожения

Семнадцатилетний подросток умер в поселке городского типа Новозавидовский Конаковского района

ТАСС, 16 января. Прокуратура инициировала проверку по факту гибели подростка в Конаковском районе Тверской области в результате обморожения. Об этом в субботу сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Проводится проверка по факту гибели в результате обморожения семнадцатилетнего ребенка 16 января 2021 года в поселке городского типа Новозавидовский Конаковского района на предмет исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Об обстоятельства происшествия пока не сообщается.

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