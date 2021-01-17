В Ленинградской области один человек погиб и трое пострадали в ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись в субботу вечером в Ленинградской области, в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительным данным, 16 января в 19:20 мск на 8 км автодороги Кириши - Будогощь - Смолино автомобиль Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающимися во встречном направлении иномарками Mazda, Nissan и Skoda", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Volkswagen умер на месте аварии, его пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии. В автомобиле Nissan двое пострадавших - водитель 1965 года рождения и его пассажирка 1961 года рождения, они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.