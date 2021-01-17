В Ленобласти в многоквартирном доме произошел пожар

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел в четырехэтажном многоквартирном доме в городе Сертолово Ленинградской области на площади 418 кв. м, 60 человек спасли и эвакуировали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара составила 418 кв. м. При помощи трехколенной лестницы пожарными были спасены десять человек, еще 20 человек были выведены по маршевой лестнице с применением спасательных средств. 30 человек смогли выйти самостоятельно", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что для спасенных и эвакуированных открыли пункт временного размещения на базе школы. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг.

В данный момент открытое горение ликвидировали, продолжаются работы по проливке и разборке строительных конструкций.

На месте пожара работают 75 человек личного состава и 16 единиц техники. Погибших нет.