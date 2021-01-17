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Число жертв последствий серии землетрясений в Индонезии выросло до 56

Число пострадавших составляет 826 человек
© AP Photo/Yusuf Wahil

ТАСС, 17 января. По меньшей мере 56 человек погибли из-за землетрясений, произошедших в индонезийской провинции Западный Сулавеси. Об этом в воскресенье со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило агентство "Синьхуа".

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Ранее поступала информация о 42 жертвах.

По данным агентства, число пострадавших составляет 826 человек.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Западном Сулавеси в пятницу примерно 2:28 по местному времени (в четверг в 21:28 мск). Эпицентр находился на расстоянии 6 км к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. В четверг в 14:35 по местному времени (09:35 мск) в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. С четверга местная сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.

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