Мужчину, задержанного ранее в Вашингтоне с оружием, отпустили

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Вашингтонские власти отпустили из-под стражи мужчину, задержанного ранее в столице с оружием. Об этом пишет в субботу газета The Washington Post.

31-летний житель штата Вирджиния Уэсли Алан Билер был задержан в пятницу вечером при попытке въехать на машине на закрытую территорию недалеко от здания Конгресса США. В автомобиле Билера были обнаружены пистолет и боеприпасы. Ему, в частности, были предъявлены обвинения в хранении оружия без надлежащей регистрации.

Телекомпания CNN ранее сообщала, что на КПП мужчина предъявил фальшивый пропуск. Однако, как пишет The Washington Post, документы не были поддельными. По данным издания, полиция Капитолия в суде пояснила, что по предъявленным Билером документам ему "не был разрешен доступ на закрытую территорию". В другом заявлении правоохранители также подчеркнули, что мужчина предъявил удостоверение негосударственного образца.

Судья постановил освободить Билера из-под стражи без залога, а также выписал ордер, запрещающий ему появляться в Вашингтоне, кроме как для явки в суд или встреч с адвокатом. "Это была непреднамеренна ошибка", - рассказал Билер в интервью The Washington Post. По его словам, последнюю неделю он работал в столице по найму охранником в преддверии президентской инаугурации. В пятницу мужчина опаздывал на работу и, выезжая из дома, забыл о наличии в его автомобиле оружия. Как пишет газета, в Вирджинии у Билера есть разрешение на его ношение.

"Я подъехал к блокпосту, когда заблудился в Вашингтоне, потому что я деревенский парень. Я показал им свой инаугурационный бейдж, который мне дали", - продолжил Билер. Он отметил, что получил удостоверение от своего работодателя.

Пока один из полицейских изучал предъявленные документы, другой правоохранитель заметил на автомобиле Билера несколько наклеек. Надпись на одной из них гласила: "Если они придут за вашим оружием, сначала дайте им свои пули". Тогда стражи порядка поинтересовались у Билера о наличии у него оружия. Мужчина сообщил, что у него при себе есть пистолет "Глок". При обыске выяснилось, что он заряжен. По словам полицейских, в машине также было обнаружено около 500 патронов, в том числе для дробовика. При этом Билер утверждает, что в машине были только пистолет и патроны для дробовика. "Просто я забыл вытащить их из пикапа перед тем, как поехать на работу. Я не знаю вашингтонских законов. <...> Я не преступник", - настаивает житель Вирджинии.

Усиление мер безопасности в столице

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.