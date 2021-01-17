В Серпухове произошел пожар в больнице

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел на цокольном этаже в больнице им. Семашко в Серпухове, в целях безопасности эвакуировали 70 человек, из них 61 пациент. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, добавив, что пожар уже потушили.

Информация о задымлении в больницы по улице 2-я Московская, дом 8 поступила в 04:43 мск.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в цокольном этаже в помещении кондиционеров для томографов. В 05:48 мск объявлена локализация пожара на площади 2 кв. м - произошло возгорание электрического шкафа. Эвакуированы 70 человек из них 61 пациент и 9 работников", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что пожар уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению привлекалось 40 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 17 человек и четыре единицы техники. Причина пожара уточняется.