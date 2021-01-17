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В Казахстане ощутили произошедшее в Афганистане землетрясение

Сеть сейсмических станций зарегистрировала землетрясение магнитудой 6 на территории Афганистана, которое ощущалось магнитудой 2-3 в городе Шымкенте

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Сеть сейсмических станций Казахстана в воскресенье в 02:02 по местному времени (23:02 мск 16 января) зарегистрировала землетрясение магнитудой 6 на территории Афганистана, которое ощущалось магнитудой 2-3 в городе Шымкенте. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 823 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана", - говорится в сообщении.

Как уточнили сейсмологи, сведений о разрушениях в Шымкенте не поступало.

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