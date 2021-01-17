В Москве столкнулись два автомобиля в Лефортовском тоннеле

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Автомобильная авария произошла в Лефортовском тоннеле с участием двух автомобилей. Движение транспорта временно перекрыто по двум полосам. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В Лефортовском тоннеле столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение осуществляется по левой полосе. Перекрыто два ряда", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, авария произошла в 500 м от въезда в Лефортовский тоннель. "В результате столкновения двое пострадавших", - сказал собеседник.