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Спасатели потеряли сигнал второго черного ящика разбившегося в Индонезии Boeing

Замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи напомнил, что "ранее спасатели обнаружили фрагменты устройства, однако там не было главного элемента - памяти"

СИНГАПУР, 17 января. /ТАСС/. Индонезийские спасатели потеряли сигнал второго черного ящика разбившегося в Яванском море Boeing 737-524. Об этом сообщил в воскресенье журналистам замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи.

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"На сегодняшний день мы не можем уловить сигнал самописца при помощи имеющегося оборудования", - приводит его слова новостной портал Detik. Он напомнил, что "ранее спасатели обнаружили фрагменты устройства, однако там не было главного элемента - памяти". Представитель ведомства рассказал, что "основные работы сейчас ведутся специальным подводным роботом".

Ранее следователям удалось скачать информацию, содержащуюся на другом самописце, который фиксировал параметры полета.

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