Спасатели потеряли сигнал второго черного ящика разбившегося в Индонезии Boeing

"На сегодняшний день мы не можем уловить сигнал самописца при помощи имеющегося оборудования", - приводит его слова новостной портал Detik. Он напомнил, что "ранее спасатели обнаружили фрагменты устройства, однако там не было главного элемента - памяти". Представитель ведомства рассказал, что "основные работы сейчас ведутся специальным подводным роботом".

Ранее следователям удалось скачать информацию, содержащуюся на другом самописце, который фиксировал параметры полета.