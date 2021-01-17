В Татарстане погибли два ребенка и два взрослых при пожаре в селе Пятидворка

ТАСС, 17 января. Бревенчатый дом загорелся в коттеджном поселке Пятидворье села Пятидворка Верхнеуслонского района Татарстана, в результате погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение о пожаре поступило в 08:52. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили сильное задымление без открытого горения. Площадь пожара составила 6 кв. м.

"В 09:10 на месте пожара пожарные обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, передали его медикам. Скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении главка. Также были обнаружены тела мужчины и двух мальчиков. "Все переданы медикам. К сожалению, медики констатировали смерть. Личности погибших устанавливаются", - добавляется в сообщении.

По оперативной информации ведомства, дом использовался под дачу. Погибли дети 2008 и 2012 годов рождения.

Среди причин пожара рассматриваются: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, заключили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана журналистам сообщили, что на место происшествия выехал прокурор Василий Егоров. "Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности", - сказали в надзорном ведомстве.

В новость внесены изменения (11:05 мск) - добавлены подробности в шестом абзаце.