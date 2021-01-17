В Петербурге полицейский предотвратил убийство 96-летней блокадницы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Полицейский и его отец предотвратили убийство 96-летней пенсионерки в подъезде дома в Санкт-Петербурге, также они помогли задержать злоумышленника. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, днем в субботу на лестничной площадке одного из домов по 4-й линии Васильевского острова неизвестный пытался напасть на пожилую женщину - 96-летнюю местную жительницу. В этом же доме проживает полицейская семья - 23-летний сержант полиции Максим Цветков, полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его отец Эдуард Цветков - пенсионер МВД России, полковник полиции в отставке, служивший в должности заместителя начальника дежурной части главка.

"Услышав крики о помощи, мужчины выбежали из квартиры и обнаружили склонившегося над пожилой женщиной мужчину, у которого в руках был нож. Его сразу же обезоружили и позвонили в полицию. Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда сотрудников", - сказала Волк.

По словам представителя МВД, задержанным оказался ранее судимый за убийство 50-летний мужчина без определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Пострадавшую женщину, жительницу блокадного Ленинграда, госпитализировали в тяжелом состоянии.