Уголовное дело возбудили после пожара с четырьмя погибшими в Татарстане

ТАСС, 17 января. Уголовное дело возбудили после гибели двух взрослых и двух детей при пожаре в Татарстане, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе прокуратуры республики.

"По факту пожара с четырьмя погибшими в Верхнеуслонском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре", - сказано в сообщении.

Бревенчатый дом загорелся в коттеджном поселке Пятидворье села Пятидворка Верхнеуслонского района Татарстана утром в воскресенье. Площадь пожара составила 6 кв. м, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

По данным следственного управления Следственного комитета РФ по республике, погибли 67-летний и 37-летний мужчины и мальчики 2008 и 2011 годов рождения, у них есть признаки отравления продуктами горения.

"В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщается на сайте ведомства.

В новость внесены изменения (13:35 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.