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Сингапурские эксперты прибыли в Джакарту для участия в расследовании крушения Boeing

Министр транспорта Сингапура Он Е Кун сообщил, что один из представителей Бюро по расследованию безопасности на транспорте специализируется на расшифровке черных ящиков, другой - технический специалист, который поможет изучить характер обломков лайнера

СИНГАПУР, 17 января. /ТАСС/. Эксперты из Сингапура прибыли в столицу Индонезии Джакарту для помощи в расследовании причин крушения в Яванском море Boeing 737-524. Об этом сообщил в воскресенье министр транспорта Сингапура Он Е Кун.

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"Один из представителей Бюро по расследованию безопасности на транспорте специализируется на расшифровке черных ящиков, другой - технический специалист, который поможет изучить характер обломков лайнера", - написал он в Facebook. Министр уточнил, что "сотрудники ведомства прибыли в индонезийскую столицу в среду (13 января - прим. ТАСС)".

Спасатели обнаружили один из двух бортовых самописцев лайнера, информация из которого уже была успешно извлечена. Однако другой черный ящик по неустановленным пока причинам был разрушен, специалисты сумели обнаружить только его фрагменты.

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