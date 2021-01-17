Глава СК проконтролирует ход проверки о помещении в психбольницу вдовы актера Крючкова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ взял на личный контроль доследственную проверку по информации о возможных мошеннических действиях с квартирой вдовы известного актера Николая Крючкова Лидии и ее незаконном помещении в психиатрическую больницу. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В декабре в СМИ появились сообщения, что дочь и внучка актера Крючкова пытаются поделить квартиру в центре Москвы, где проживает его вдова, дочь отправила ее в психиатрическую больницу. ГСУ СК по Москве проводит проверку.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой - вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова", - сказала Петренко.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и доложить о результатах.