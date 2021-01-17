В Москве 14-летняя девочка обратилась за медицинской помощью после избиения отцом

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московская полиция начала проверку из-за сообщения о том, что 14-летнему подростку потребовалась медицинская помощь после того, как его избил отец. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"16 января в полицию поступила телефонограмма из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии о том, что к ним с ушибами мягких тканей шеи, грудной клетки и локтя обратилась девочка 2006 года рождения. Она рассказала, что ее избил отец", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, после оказания медицинской помощи подростка отпустили. "Полиция по данному факту начала проверку", - добавил он.