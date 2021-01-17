В Подмосковье погиб ребенок при катании с горки на детской площадке

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Семилетний мальчик погиб, катаясь с горки на детской площадке в поселке совхоза Останкино в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Cемилетний мальчик погиб, зацепившись шарфом при катании с горки на детской площадке в поселке совхоза Останкино", - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с инцидентом Дмитровская городская прокуратура начала проверку. Устанавливаются причины и условия произошедшего, также прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мальчик гулял со своей 9-летней сестрой. Дети завязывали шарф к перилам горки, чтобы после спуска по нему подняться обратно. Мальчик забыл снять второй конец шарфа с шеи и спустился с горки. "Сестра заметила, что он лежит без движения, пыталась сначала сама оказать помощь, а потом позвала прохожего. Мужчина позвонил своей жене - медсестре, которая работает рядом в школе. Она также проводила реанимационные мероприятия мальчику, но спасти его не удалось", - сказал источник.