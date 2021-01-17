Посольство РФ в Турции выясняет судьбу экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

АНКАРА, 17 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Посольство России в Турции выясняет судьбу экипажа российского сухогруза, затонувшего в воскресенье в Черном море. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе диппредставительства Ирина Касимова.

"По информации турецких властей, в Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российский сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет", - сказала она.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын). Причины случившегося не приводятся. По данным губернатора провинции Синана Гюнера, в результате спецоперации спасены не менее трех членов экипажа.