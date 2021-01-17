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Инцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции
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Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

© Министерство внутренних дел Турции/ТАСС
Спасены шесть членов экипажа, обнаружены тела четырех погибших

В Черном море 17 января затонул сухогруз Arvin с 12 членами экипажа на борту.

О крушении

  • Инцидент произошел в провинции Бартын, расположенной на севере Турции, примерно на полпути между Синопом и Стамбулом.
  • Местные власти заявили, что причиной кораблекрушения стали плохие погодные условия.
  • Обнаружены тела четырех погибших. По последним данным, шесть членов экипажа спасены.

  • Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что спасатели пытаются вызволить со скал двух членов экипажа затонувшего сухогруза.

  • В МИД Украины рассказали, что среди членов экипажа было 10 украинцев. По данным ведомства, спасены пять украинцев и один гражданин другой страны.
  • Росморречфлот утверждает, что на борту сухогруза было двое россиян. Позднее в пресс-службе Росморречфлота заявили, что один россиянин спасен, по данным турецкой стороны.

  • Состояние шестерых спасенных моряков, по информации Росморречфлота, оценивается как удовлетворительное.

  • Один из спасшихся моряков заявил, что большая волна накрыла сухогруз Arvin перед тем как он затонул.

  • В посольстве России в Анкаре заявили, что дипломаты выясняют детали случившегося. В порт Бартын отправились сотрудники дипмиссии для оказания помощи согражданам, которые могли находиться на затонувшем судне.
  • ВМС Турции направили фрегат Fatih для участия в поисково-спасательных работах в том районе Черного моря, где затонул сухогруз. Кроме того, на помощь спасателям привлекли вертолет.
  • Вечером 17 января активная фаза спасательной операции в районе крушения сухогруза была приостановлена.

О судне

  • Сухогруз Arvin, по данным открытых источников, был построен как "Волго-Балт-189" в 1975 году в городе Комарно на Дунае.
  • Судно относилось к проекту 2-95A/R класса "река - море". Его длина составляла 114 м, ширина - 14 м, дедвейт - 3 509 тонн.
  • В 1997 году судно перешло под флаг Мальты, в 2013 году - Камбоджи, в 2016 году - Палау.
  • Судовладельцем, по данным Росморречфлота, является компания Arvin Shipping LTD.
  • Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила, что в 2020 году сухогруз проверяли не менее трех раз, в том числе оценивалось и его техническое состояние.
Теги
ТурцияРоссияИнцидент с сухогрузом Arvin у берегов Турции
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