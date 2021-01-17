Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

В Черном море 17 января затонул сухогруз Arvin с 12 членами экипажа на борту.
О крушении
- Инцидент произошел в провинции Бартын, расположенной на севере Турции, примерно на полпути между Синопом и Стамбулом.
- Местные власти заявили, что причиной кораблекрушения стали плохие погодные условия.
- Обнаружены тела четырех погибших. По последним данным, шесть членов экипажа спасены.
-
Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что спасатели пытаются вызволить со скал двух членов экипажа затонувшего сухогруза.
- В МИД Украины рассказали, что среди членов экипажа было 10 украинцев. По данным ведомства, спасены пять украинцев и один гражданин другой страны.
- Росморречфлот утверждает, что на борту сухогруза было двое россиян. Позднее в пресс-службе Росморречфлота заявили, что один россиянин спасен, по данным турецкой стороны.
-
Состояние шестерых спасенных моряков, по информации Росморречфлота, оценивается как удовлетворительное.
-
Один из спасшихся моряков заявил, что большая волна накрыла сухогруз Arvin перед тем как он затонул.
- В посольстве России в Анкаре заявили, что дипломаты выясняют детали случившегося. В порт Бартын отправились сотрудники дипмиссии для оказания помощи согражданам, которые могли находиться на затонувшем судне.
- ВМС Турции направили фрегат Fatih для участия в поисково-спасательных работах в том районе Черного моря, где затонул сухогруз. Кроме того, на помощь спасателям привлекли вертолет.
- Вечером 17 января активная фаза спасательной операции в районе крушения сухогруза была приостановлена.
О судне
- Сухогруз Arvin, по данным открытых источников, был построен как "Волго-Балт-189" в 1975 году в городе Комарно на Дунае.
- Судно относилось к проекту 2-95A/R класса "река - море". Его длина составляла 114 м, ширина - 14 м, дедвейт - 3 509 тонн.
- В 1997 году судно перешло под флаг Мальты, в 2013 году - Камбоджи, в 2016 году - Палау.
- Судовладельцем, по данным Росморречфлота, является компания Arvin Shipping LTD.
- Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила, что в 2020 году сухогруз проверяли не менее трех раз, в том числе оценивалось и его техническое состояние.