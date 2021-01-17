Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил , что спасатели пытаются вызволить со скал двух членов экипажа затонувшего сухогруза.

Один из спасшихся моряков заявил, что большая волна накрыла сухогруз Arvin перед тем как он затонул.