В Турции заявили, что причиной крушения сухогруза стали плохие погодные условия

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Плохие погодные условия, согласно предварительным данным, стали причиной крушения у берегов Турции сухогруза, на котором могли находиться граждане России. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в администрации города Бартын.

Что известно об инциденте с сухогрузом Arvin у берегов Турции

"В районе Инкуму провинции Бартын затонул сухогруз Arvin, в состав экипажа которого входили 12 граждан Украины. Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию. К настоящему моменту спасены шесть человек", - отметили в администрации.

Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на борту судна находились 12 человек, двое из них - граждане России. В ведомстве также добавили, что "владельцем судна является украинская компания".

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) днем в воскресенье. В посольстве РФ в Анкаре ранее рассказали ТАСС, что дипломаты выясняют обстоятельства случившегося.

По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, по меньшей мере два члена экипажа сухогруза погибли, шестеро спасены. ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в районе провинции Бартын в Черном море, где затонул сухогруз.